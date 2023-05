Serie A: 11 squalificati. Ammende a Juve, Cremonese, Lecce, Torino

Quali le ammende inflitte a Juve, Cremonese, Lecce, Torino?

Tra le società, ammende a Cremonese, 7.000 euro ("per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala e un fumogeno sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara due volte per circa trenta secondi; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco un bengala e una bottiglietta in plastica"). Lecce, 4.000 euro ("per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e altri oggetti di varia natura"), Torino, 3.000 euro ("per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti della dirigenza della squadra avversaria"), Juventus, 2.000 euro ("per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti della dirigenza della squadra avversaria").