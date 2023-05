Salernitana, rimonta show contro l'Udinese: 3-2 all'Arechi

SALERNO - La Salernitana di Paulo Sosa tocca quota 42 punti in classifica con l'incredibile vittoria in rimonta sull'Udinese (46 punti). I friulani di Sottil sbloccano la gara al 25' con il piattone destro vincente in area di Zeegelaar su tocco morbido di Lovric. Cinque minuti dopo raddopia l'Udinese con il tocco sottoporta di Nestorovski dopo perfetta triangolazione tra Pereyra e Thauvin. La Salernitana rientra in partita e al 43' accorcia con l'infallibile sinistro a giro di Kastanos che va a spegnersi all'incrocio dei pali. Nella ripresa al 57' ecco il pareggio della Salernitana con la splendida punizione di seconda dai 20 metri di Candreva. All'87' espulso Zeegelaar per doppia ammonizione. Al 96', all'ultimo minuto di recupero, la Salernitana ribalta tutto e vince 3-2 grazie alla zampata sotto la traversa di Troost-Ekong su cross di Sambia.