Spalletti come Sarri e Allegri: il dato che li accomuna

Luciano Spalletti ha reso noto il suo addio dal Napoli. L'allenatore ha deciso di fermarsi per un anno dopo lo scudetto vinto con gli azzurri. "Ho bisogno di riposarmi, mi sento un po' stanco e non cambio idea. Si diventa grandi per le decisioni che si prende. Ho deciso io. Strappo? Non sono in grado di restituire quello che si riceve, è una roba incredibile. Sono pure un allenatore sostenibile, non ho mai avuto un procuratore (ride, ndr). Con De Laurentiis mi sono presentato solo, ma dopo aver conosciuto lui magari in futuro ne avrò bisogno...". Queste sono state le sue parole. E proprio con questa decisone si accomuna a Sarri.