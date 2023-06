Formazioni Empoli-Lazio, chi gioca e le scelte di Sarri: diretta

EMPOLI - Nell'Empoli molte le defezioni un po’ in tutti i reparti. Torna titolare Stojanovic a destra della difesa a quattro e in attacco tocca a Piccoli sostituire Caputo. Qui Lazio: Immobile al centro del tridente, completato da Felipe Anderson e Zaccagni. Davanti a Provedel linea Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj. Vecino in mezzo al centrocampo, Milinkovic e Luis Alberto ai lati.