Formazioni Napoli-Sampdoria chi gioca e le scelte di Spalletti: diretta

NAPOLI - Nel Napoli Kim salterà la partita per squalifica. Al suo posto, al centro della difesa, ci sarà Juan Jesus. Non convocati gli infortunati Lozano, Politano e Olivera. L’ultima formazione della stagione: Meret in porta; linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui; Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo; Elmas, Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente. Nella Sampdoria tanti indisponibili: ci sarà Ravaglia tra i pali, si parte con l'attacco Gabbiadini-De Luca.