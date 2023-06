Spezia e Verona, le combinazioni per la salvezza: ipotesi spareggi

ROMA - Ultima giornata tutta da gustare per gli ultimi verdetti del campionato. E, se nella parte alta della classifica va completata la griglia europea, in basso c'è da determinare chi sarà la terza retrocessa dopo Sampdoria e Cremonese . Il cerchio si è ristretto a Spezia e Verona che stasera saranno impegnate, entrambe in trasferta, rispettivamente, contro Roma e Milan .

Quali sono le combinazioni per la salvezza?

La classifica vede Spezia e Verona appaiate a quota 31 punti e, visto che con il nuovo regolamento non si fa più ricorso al bilancio degli scontri diretti, nessuna delle due può fare calcoli, ma può solamente fare punti e sperare che stasera l'avversaria ottenga un risultato peggiore del proprio. In sintesi, una deve vincere o pareggiare e l'altra pareggiare o perdere. Che, in estrema sintesi, vuole anche dire che né Spezia né Verona potrebbero essere certe della permanenza in Serie A anche vincendo oggi le rispettive gare.

Ipotesi spareggio?

E infatti c'è in ballo anche un'altra ipotesi, vale a dire quella in cui stasera Spezia e Verona escano dal campo con lo stesso esito (vittoria, pareggio o sconfitta per entrambe). A quel punto si tratterebbe a tutti gli effetti di un arrivo a pari punti al traguardo e per decidere chi resterà nella massima serie si renderà necessaria la disputa di uno spareggio, che si giocherebbe domenica 11 giugno, con sede e orario da definire.

Diretta Milan-Verona

Diretta Roma-Spezia