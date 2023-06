Roma, Mourinho verso il patteggiamento per le accuse a Chiffi: i dettagli

Monza-Roma, Mourinho e la Procura Federale: cosa è emerso

Dopo la partita tra Monza e Roma Mourinho aveva usato delle dure parole nei confronti dell'arbitro Chiffi. Le accuse mosse dallo Special One hanno portato al deferimento dell'allenatore portoghese lo scorso 19 maggio, oltre a quella del club per responsabilità oggettiva. Ora, secondo le indiscrezioni, la Procura e la Roma hanno una bozza di accordo per un patteggiamento, che dovrebbe corrispondere a una multa, realizzato per evitare la squalifica all'allenatore portoghese. La proposta dovrà essere comunque presentata al Tribunale Federale Nazionale, il quale deciderà se accettarla o meno, con l'udienza davanti al Tfn in programma per la giornata di domani, 13 giugno.