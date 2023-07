Calendario Serie A 2023-24, tutte le partite della prossima stagione

Serie A, il calendario di tutte le squadre giornata per giornata

È tutto pronto per l'inizio della Serie A 2023-2024. Si parte il 20 agosto, con fischio finale previsto per il 26 maggio. La caccia al Napoli campione inizia a Frosinone e prosegue in casa con il Sassuolo. Il primo derby, sotto la Madonnina, arriva già a settembre, mentre per quello di Roma bisognerà aspettare fino al 12 novembre. Adesso anche i vacanzieri d'agosto possono dormire sonni tranquilli e prepararsi all'inizio della prossima Serie A con serenità.