Roma-Lazio: ecco quando giocheranno, le date del derby

Lazio-Roma all'andata, Roma-Lazio al ritorno

Come lo scorso anno il calendario è asimettrico e la stracittadina della Capitale si giocherà dunque in giornate diverse tra andata e ritorno. Il primo derby sarà Lazio-Roma, in programma nel week end 11-12 novembre 2023 alla 12ª giornata. Il match di ritorno Roma-Lazio è invece in calendario nel week end del 6-7 aprile 2024, alla 31ª giornata.