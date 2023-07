Cannavaro, il messaggio alla Juve

Cannavaro ha messo in risalto l'importanza per la Juventus di risollevarsi: "La Juventus è mancata quest’anno. Per varie situazioni non è mai riuscita a essere continua. Giuntoli sarà chiamato a fare un lavoro importante perché i bianconeri devono riprendersi. Negli ultimi anni sono mancati".