Diretta Calendario Serie A: tutti i commenti LIVE di oggi

ROMA - Il giorno tanto atteso è arrivato, si comincia con il primo appuntamento ufficiale della stagione 2023-24. Oggi alle 12.30 si svolgerà il sorteggio del calendario per il campionato di Serie A 2023-24. Come lo schema adottato lo scorso anno, il calendario sarà asimmetrico tra andata e ritorno. Campionato al via il 19 agosto, il 26 maggio si chiuderanno i battenti.

10:53

10:15

Sorteggio calendario Serie A 2023-24, presenti ospiti speciali

Al sorteggio per la compilazione del calendario di Serie A 2023-24, oltre al presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e all'ad Luigi De Siervo, parteciperanno ospiti speciali in qualità di "Legends": Fabio Cannavaro, Luigi Di Biagio e Alessandro Matri.

10:03

Criteri calendario, prevista alternanza casa-trasferta per specifiche coppie di squadre

È prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: Lazio-Roma, Milan-Inter, Juventus-Torino, Napoli-Salernitana, Empoli-Fiorentina. In tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

9:52

Altri criteri per la compilazione del calendario

Non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone. Nel caso in cui ci siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta.

9:42

Criteri calendario Serie A 2023-24, le squadre italiane partecipanti alle Coppe europee

Le Società partecipanti alla UEFA Champions League non si incontrano tra loro né incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League e le Società partecipanti alla UEFA Europa Conference League nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni UEFA (25ª, 28ª, 32ª e 35ª giornate).

9:31

Criteri calendario Serie A 2023-24: i derby

Tra i criteri per la compilazione del calendario del prossimo campionato di Serie A rientra anche quello relativo ai derby. Questi, infatti, dovranno svolgersi in giornate differenti.

9:24

I criteri per la compilazione del calendario

Non saranno possibili le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, nella prima, nella seconda, nella 38esima giornata, nel turno infrasettimanale e nella giornata che lo precede. Stesso discorso vale per i derby di Roma, Milano e Torino e quelli toscani e campani. Analogamente le gare tra le medesime squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19ª giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale.

9:08

Serie A 2023-24, il calendario sarà asimmetrico

Il calendario del prossimo campionato di Serie A sarà asimmetrico, ripetendo lo schema adottato lo scorso anno: la sequenza delle gare del girone d'andata non sarà la stessa del ritorno.

8:57

Un solo turno infrasettimanale nel prossimo campionato

Il calendario prevede anche un unico turno infrasettimanale: il 27 settembre 2023.

8:46

Nel campionato di Serie A 2023-24 non ci si fermerà mai

Le squadre di Serie A scenderanno in campo anche il 23 e il 30 dicembre. Una giornata è prevista anche il sei gennaio, periodo in cui per la prima volta si giocherà anche la Final Four di Supercoppa (4 e 5 gennaio a Gedda) con protagoniste Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina.

8:40

Le soste durante il campionato di Serie A 2023-24

Le uniche soste durante il campionato di Serie A 2023-24 coincideranno con le gare della Nazionale di Roberto Mancini: il 10 settembre 2023, il 15 ottobre 2023, il 19 novembre 2023 e il 24 marzo 2024. LEGGI TUTTO

8:33

Serie A 2023-24, le date

Il campionato di Serie A 2023-24 partirà ufficialmente il prossimo 19 agosto per poi terminare il 26 maggio 2024.

8:24

Calendario di Serie A 2023-2024, dove seguire il sorteggio in diretta

Sarà possibile seguire il sorteggio del calendario di Serie A in diretta in tv e streaming su Dazn, Sky Sport 24 (SkyGo), Now e il canale YouTube della Lega. LEGGI TUTTO

8:22

L'orario del sorteggio del Calendario Serie A 2023-2024

Inizialmente previsto per le 12, il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A è in programma alle ore 12:30. LEGGI TUTTO

