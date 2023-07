Il nuovo calendario di Serie A: segui i sorteggi sull'App del Corriere dello Sport

Scarica l'App:

- Download per iOS, clicca qui per scaricare

- Download per Android, clicca qui per scaricare



Tutti i tifosi di Serie A aspettano di conoscere il nuovo calendario 2023-24: oggi, mercoledì 5 luglio, un mese dopo la conclusione della scorsa stagione, i sorteggi prenderanno il via e sveleranno la nuova composizione del campionato giornata per giornata. Segui tutte le curiosità, leggi le notizie e le eventuali dichiarazioni sulla nostra App!