Calendario Napoli: tutte le differenze con lo scorso anno

Inizio soft quest'anno come l'ultimo per il Napoli, che passa da Spalletti a Garcia e ha come obiettivo quello di difendere lo scudetto. Focus sul calendario. Un anno fa si partì lontani dal Maradona, come quest'anno, e la prima rivale fu l'Hellas Verona. Per la Serie A 2023/24 la prima squadra che affronterà il Napoli sarà il Frosinone, la seconda il Sassuolo. Per il debutto al Maradona, invece, un anno fa ci fu il Monza.