Roma, Serie A: le partite per la nuova stagione 2023-2024

Queste le date della stagione della Roma, svelate oggi durante la presentazione dei calendari di Serie A. La Roma inizierà in casa il campionato contro la Salernitana .

Le date di tutti i match

La Roma inizierà in casa contro la Salernitana (20 agosto), poi la settimana successiva (27 agosto) trasferta a Verona contro l'Hellas. Il 3 settembre è in programma Milan-Roma, il 17 settembre Roma-Empoli, il 24 settembre Torino-Roma, il 27 settembre Genoa-Roma, il primo ottobre Roma Frosinone. L'8 ottobre ci sarà Cagliari-Roma. Il 22 ottobre ci sarà Roma-Monza, Inter-Roma il 29 ottobre, Roma-Lecce il 5 novembre. Il 12 novembre ci sarà Lazio-Roma, il 26 novembre Roma-Udinese, il 3 dicembre Sassuolo-Roma. Il 10 dicembre Roma-Fiorentina, il 17 dicembre Bologna-Roma, il 23 dicembre Roma-Napoli, il 30 dicembre Juventus-Roma. Il 7 gennaio Roma-Atalanta.

Questo invece il girone di ritorno: Milan-Roma il 14 gennaio, il 21 gennaio Roma-Verona, il 28 gennaio Salernitana-Roma, il 4 febbraio Roma-Cagliari, l'11 febbraio Roma-Inter, il 18 febbraio Frosinone-Roma, il 25 febbraio Roma-Torino, il 3 marzo Monza-Roma, il 10 marzo Fiorentina-Roma, il 17 marzo Roma-Sassuolo, il 30 marzo Lecce-Roma, il 7 aprile Roma-Lazio, il 14 aprile Udinese-Roma, il 21 aprile Roma-Bologna, il 28 aprile Napoli-Roma, il 5 maggio Roma-Juventus, il 12 maggio Atalanta-Roma, il 19 maggio Roma-Genoa, il 26 maggio il campionato giallorosso terminerà a Empoli.

Le date sono indicative, anticipi e posticipi saranno decisi di volta in volta. I primi 4 arriveranno venerdì.

Serie A, Roma: i derby e i big match

Il primo big match per la Roma ci sarà il 3 settembre a San Siro contro il Milan, il 29 ottobre nuovo viaggio al Meazza per la sfida all'Inter. Il primo derby ci sarà il 12 novembre con Lazio-Roma. La Roma affronterà il Napoli in casa il 23 dicembre mentre il 30 dicembre andrà a Torino dalla Juventus. Il 14 gennaio ci sarà Milan-Roma, l'11 febbraio Roma-Inter, il 7 aprile derby di ritorno Roma-Lazio, il 28 aprile Napoli-Roma, il 5 maggio Roma-Juventus

(Articolo in aggiornamento)