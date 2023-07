Lazio, Serie A: il calendario 2023-2024 con le prossime partite

ROMA - La Serie 2023-24 della Lazio partirà da Lecce con la prima trasferta della stagione, poi Sarri dovrà fare i conti con un settembre-ottobre di fuoco con tre big match in trenta giorni. Il derby con la Roma arriverà a novembre (ritorno ad aprile), si chiuderà il 26 maggio con il Sassuolo in casa. Di seguito tutto il calendario dei biancocelesti (le date sono indicative, anticipi e posticipi saranno decisi di volta in volta).