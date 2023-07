Napoli, Serie A 2023-2024: tutti i match della stagione

La nuova stagione inizia con una neopromossa per il Napoli, campione d'Italia e rivoluzionato tra panchina e dirigenza con gli adii di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. È stato svelato il calendario Serie A 2023-2024: la prima giornata vede l'esordio del Napoli lontano dallo stadio Maradona e allo Stirpe contro il Frosinone; mentre l'ultima sarà in casa contro il Lecce. Sarà di buon auspicio per una festa per il doppio scudetto?