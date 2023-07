Calendario Juve Serie A 2023/24: tutte le partite e le giornate di campionato

E’ il giorno in cui è stato svelato il calendario della nuova Serie A e sono state decise le giornate della Juve di Allegri, ovvero la squadra chiamata a riscattare l’ultima deludente stagione conclusa con zero titoli in bacheca. Gli uomini di Allegri cominceranno il loro cammino in serie A contro l'Udinese in trasferta.

Serie A, Juve: le date delle partite

Come nella scorsa stagione, il calendario della prossima Serie A è asimmetrico: cioè, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa da quella del girone di ritorno. La Juve partirà il prossimo 20 agosto in trasferta a Udine contro l'Udinese, la prima in casa arriverà alla seconda giornata contro il Bologna. Poi alla terza andrà ad Empoli. Alla quarta giornata arriva il primo big match in casa contro la Lazio di Sarri. La quinta sarà in trasferta contro il Sassuolo e subito dopo il primo turno infrasettimanale contro il Lecce in casa. Poi arriverà una tripletta di match di fuoco con la difficile trasferta contro l'Atalanta alla 7.a, il derby della Mole contro il Torino e la sfida di San Siro contro il Milan. Poi la sfida in casa con il Verona e la complessa trasferta di Firenze contro i viola. Alla 12.a ci sarà la sfida in casa contro il Cagliari, poi il big match contro l'Inter allo Stadium prima di volare a Monza. Alla 15.a Allegri se la vedrà in casa contro i campioni d'Italia del Napoli, poi doppia trasferta a Genova e Frosinone prima della partita in casa contro la Roma di Mourinho e la 19.a contro il Frosinone.

Il girone di ritorno della Juventus

La squadra di Allegri comincerà il cammino del ritorno in casa contro il Sassuolo, poi di seguito i match contro il Lecce (trasferta), l'Empoli (in casa), l'Inter (a San Siro), Udinese in casa e Verona fuori. Dopo il match contro il Frosinone alla 26.a, ecco arrivare alla 27.a la sfida contro il Napoli di Garcia al San Paolo. Di seguito i due incontro in casa contro l'Atalanta e il Genoa. Poi trasferta a Roma contro la Lazio, la Fiorentina in casa, il derby contro il Torino, il Cagliari in trasferta, il match in casa contro il Milan, il duello all'Olimpico contro la Roma, poi le ultime tre in casa contro la Salernitana, fuori casa contro il Bologna e la chiusura della stagione contro il Monza allo Stadium il 26 maggio.

Il calendario completo della Juve

Ecco la lista completa di tutte le partite della Juventus della prossima stagione (in rosso i big match di campionato)

1ª giornata (20 agosto 2023) Udinese-Juve

2ª giornata (27 agosto) Juve-Bologna

3ª giornata (3 settembre) Empoli-Juve

4ª giornata (17 settembre) Juve-Lazio

5ª giornata (24 settembre) Sassuolo-Juve

6ª giornata (27 settembre) Juve-Lecce

7ª giornata (1 ottobre) Atalanta-Juve

8ª giornata (8 ottobre) Juve-Torino

9ª giornata (22 ottobre) Milan-Juve

10ª giornata (29 ottobre) Juve-Verona

11ª giornata (5 novembre) Fiorentina-Juve

12ª giornata (12 novembre) Juve-Cagliari

13ª giornata (26 novembre) Juve-Inter

14ª giornata (3 dicembre) Monza-Juve

15ª giornata (10 dicembre) Juve-Napoli

16ª giornata (17 dicembre) Genoa-Juve

17ª giornata (23 dicembre) Frosinone-Juve

18ª giornata (30 dicembre) Juve-Roma

19ª giornata (7 gennaio 2024) Salernitana-Juve

20ª giornata (14 gennaio) Juve-Sassuolo

21ª giornata (21 gennaio) Lecce-Juve

22ª giornata (28 gennaio) Juve-Empoli

23ª giornata (4 febbraio) Inter-Juve

24ª giornata (11 febbraio) Juve-Udinese

25ª giornata (18 febbraio) Verona-Juve

26ª giornata (25 febbraio) Juve-Frosinone

27ª giornata (3 marzo) Napoli-Juve

28ª giornata (10 marzo) Juve-Atalanta

29ª giornata (17 marzo) Juve-Genoa

30.a giornata (30 marzo) Lazio-Juve

31ª giornata (7 aprile) Juve-Fiorentina

32ª giornata (14 aprile) Torino-Juve

33ª giornata (21 aprile) Cagliari-Juve

34ª giornata (28 aprile) Juve-Milan

35ª giornata (5 maggio) Roma-Juve

36ª giornata (12 maggio) Juve-Salernitana

37ª giornata (19 maggio) Bologna-Juve

38ª giornata (26 maggio) Juve-Monza