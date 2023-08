Frosinone-Napoli, dove vederla in tv

Frosinone-Napoli: orari e canali

La gara tra Frosinone e Napoli è in programma alle ore 18:30 allo stadio Stirpe di Frosinone e sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Frosinone-Napoli in diretta TV

Frosinone-Napoli sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di DAZN dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Frosinone-Napoli in streaming

La partita tra Frosinone e Napoli sarà visibile in streaming su Dazn.

Frosinone-Napoli in diretta: la cronaca

Il Frosinone ha perso in entrambi i suoi due esordi stagionali in Serie A: 1-2 in casa contro il Torino il 23 agosto 2015 e 0-4 in trasferta contro l’Atalanta il 20 agosto 2018. Il Napoli è imbattuto all’esordio stagionale in Serie A contro squadre neopromosse (13V, 4N): l’ultimo di questi match è stato il 2-0 contro il Venezia nell’agosto 2021. Qui le probabili formazioni

