Empoli-Verona 0-1: Bonazzoli è subito decisivo

Traversa di Marin, Gyasi si divora il vantaggio

Il primo pericolo della gara lo porta l'Empoli con Marin, al 7': il centrocampista spara un bolide dalla distanza che Montipò è bravo a deviare sulla traversa. Il portiere gialloblù, al 13', si ripete sulla conclusione di Caputo all'interno dell'area, mandando a lato. Al 21' si fa vedere il Verona: Ngonge scarica sulla destra per Terracciano che crossa al centro per Mboula, ma è provvidenziale la chiusura di Ismajli. Sul finire del primo tempo due occasioni: la prima al 42' per gli ospiti, con Ngonge che non riesce a battere da due passi da Caprile non riesce. Poi è Gyasi, 1' dopo, a divorarsi il gol del vantaggio sparando alto a pochi metri dalla porta di Montipò.

EMPOLI-VERONA 0-1: TABELLINO E STATISTICHE

La decide Bonazzoli al 75'

Nella ripresa ancora Marin dalla distanza non inquadra la porta di pochissimo, poi è il Verona ad andare vicino al gol. Azione da esterno a esterno, Terracciano dalla destra per Doig sulla sinistra con lo scozzese che spara a lato da ottima posizione. Al 67' Baroni rivoluziona l'attacco inserendo Djuric, Bonazzoli e Saponara, raccogliendo quasi subito i frutti visto che dopo 8' il Verona passa in vantaggio: sul corner di Duda, Caprile esce a vuoto con il pallone che arriva a Djuric. La sponda del bosniaco trova il tap-in da due passi di Bonazzoli che vale lo 0-1. L'Empoli accusa il colpo e subisce il raddoppio quasi subito, ma il gol di Djuric viene annullato per fuorigioco. Nei minuti finali Saponara va vicino al raddoppio dopo Shpendi prima, e Baldanzi poi, non riescono a sfruttare l'occasione per pareggiare i conti.