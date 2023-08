Moviola Frosinone-Napoli, l'arbitro non convince: il rigore doveva vederlo!

L'ingenuità di Cajuste

Supportabile il rigore per il Frosinone, ingenuo Cajuste: colpisce (meglio dire sfiora?) male il pallone che resta lì, poi arriva il contatto sulla gamba di Baez. Qualcuno ha visto un fallo di Harroui su Osimhen appena prima: saltano entrambi sul pallone.

Gol annullato in APP

Annullata la rete di Raspadori, l’offside da punire è quello di Cajuste sul passaggio di Zielinski in APP, abbastanza netto, bravo Di Paolo al VAR.

La scelta sui gol del Napoli

Ok il gol di Politano, non c’è fallo di Rrahmani nel recuperare il pallone a Mazzitelli, il fuorigioco di Osimhen sul tiro non è punibile (non ostruiva la LOV, Line Of Vision). Ok il gol di Osimhen dell’1-3, lo tiene in gioco Monterisi.

VAR: Di Paolo 6,5

E’ il più bravo, inutile stare a discutere.