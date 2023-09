Moviola Lecce-Salernitana: male Massimi, perde rigore e gialli

Non perfetto Massimi, disciplinare assolutamente rivedibile: parte male graziando Kastanos dal giallo, finisce peggio perdonando Banda già ammonito, e infatti D’Aversa, che a Parma ha curato e studiato gli aspetti arbitrali, lo toglie subito dal campo. Ok il gol di Krstovic , non c’è offside (Almqvist è oltre tutti i difendenti sulla battuta di Gendrey) su rimessa laterale. Recupero: 15’ (2’+13’)

Da secondo giallo

Manca il secondo giallo per Banda: già ammonito, interviene con il piede alto, abbastanza teso, sulla punta del piede di Lovato senza prendere il pallone. D’Aversa annusa l’aria e lo toglie, sottolineando indirettamente l’errore dell’arbitro. Fra l’altro, poco prima, Kaba (pure lui già ammonito) aveva colpito Coulibaly al volto in maniera fortuita, rischiando.

Col Var

Corretto il rigore dato al Lecce: sul tiro di Dorgu, Cabral tocca il pallone non con il gomito destro (al corpo) ma con la mano sinistra, in opposizione al tiro e oltre la figura. Difficile da vedere in campo, non per il VAR. Var: Marini 6,5. Bravo, preciso, puntuale.