Probabili formazioni Salernitana-Frosinone: Sousa lancia Ikwuemesi

La probabile formazione di Paulo Sousa

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Legowsky, Bradaric; Cabral, Candreva, Ikwuemesi. Allenatore: Paulo Sousa. A disposizione: Costil, Fazio, Sambia, Bohinen, Maggiore, Kastanos, Tchaouna. Indisponibili: Dia, Coulibaly. Squalificati: -.

La probabile formazione di Di Francesco

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulé, Cheddira, Baez. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Cerofolini, Frattali, Lirola, Monterisi, Brescianini, Lusuardi, Bourabia, Ibrahimovic, Kvernadze, Reinier, Kaio Jorge, Caso, Cuni. Indisponibili: Gelli, Harroui, Kalaj. Squalificati:

Sousa schiera Ikwuemesi dall'inizio. Di Francesco fa esordire Okoli dal 1'

Nella Salernitana, Dia è ancora fuori. Paulo Sousa schiera Ikwuemesi dall’inizio come punto di riferimento offensivo. Alle sue spalle dovrebbero esserci Candreva e Cabral, con Kastanos pronto a entrare in gioco se il portoghese non dovesse essere al meglio. A centrocampo, Martegani dovrebbe rilevare Bohinen. In casa Frosinone, Di Francesco deve scegliere il sostituto di Gelli, con Garritano che appare in vantaggio nei confronti di Brescianini e Bourabia. Esordio di Okoli dal 1'.

