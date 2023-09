La Salernitana riacciuffa il Frosinone: Cabral risponde a Romagnoli

Classifica Serie A

Frosinone avanti con Romagnoli

La prima occasione del match è della Salernitana, con la traversa di Cabral al 9' su un destro dalla distanza, ma è il Frosinone a passare in vantaggio al primo affondo: minuto 11, è Romagnoli di testa a freddare Ochoa sul cross di Marchizza per lo 0-1 giallazzurro. Al 25' doppia occasione per i ciociari con Cheddira, bravo Ochoa a respingere, e Soule con un bel tiro dalla distanza dopo un assolo che termina alto di poco. La Salernitana si rivede al 36' con la conclusione di Candreva che Turati disinnesca senza particolari problemi. Gli attacchi dei padroni di casa sono troppo blandi per impensierire un Frosinone che si limita a gestire e condurre in porto il primo tempo con il minimo vantaggio.

Salernitana-Frosinone 1-1: tabellino e statistiche

Pareggia subito Cabral

Nella ripresa gli ospiti confezionano subito una buona occasione: è Mazzitelli a liberarsi al tiro in area con Ochoa che blocca col brivido in due tempi. La risposta granata non si fa attendere, con Candreva che si gira e tira di prima intenzione trovando la pronta respinta di Turati. È il preludio al gol del pari che arriva al 51'. Lo realizza Cabral che raccoglie lo spiovente da corner e trova l'angolo più lontano, imparabile per Turati, 1-1 Salernitana. I granata, galvanizzati, si fanno pericolosi ancora con Candreva, poi al 60' sbatte su Turati, protagonista di una clamorosa parata sul bolide - deviato - di Maggiore. 7' più tardi, invece, è Baez a mandare a lato di pochissimo da ottima posizione. All'81' punizione dal limite per il Frosinone, batte Garritano: palla alta. È l'ultima occasione degna di nota, Salernitana-Frosinone termina 1-1.