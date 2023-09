Il Lecce vola al secondo posto: Oudin manda ko il Genoa

Classifica Serie A

Genoa in dieci: espulso Martin

Il primo spunto della gara, al 4', lo regala Strefezza sulla sinistra: il suo cross sul secondo palo per Almqvist viene intercettato da Martin. All'11' prima vera occasione del match, ed è per il Lecce. Ci prova Krstovic con una conclusione troppo debole per impensierire Martinez. L'attaccante montenegrino ha ancora un'occasione per firmare il vantaggio al 23', ma il suo tiro potente non è preciso e termina di poco a lato. Al 33' Genoa pericoloso con il colpo di testa di Bani che però non inquadra la porta, ma non è tutto per i rossoblù che restano in dieci uomini al 37'. Ingenuità di Martin, già ammonito, che stende Almqvist: secondo giallo e inevitabile cartellino rosso. Sulla punizione che ne scaturisce Krstovic va vicinissimo al gol con un colpo di testa su cross di Gallo che esce non di molto. Il primo tempo termina a reti inviolate.

Lecce-Genoa: tabellino e statistiche

Sblocca Oudin a 6' dalla fine

Nel secondo tempo Gilardino sistema i suoi togliendo De Winter (anche lui ammonito) per inserire Vasquez, ma la prima occasione è per il Lecce: bel suggerimento di Krstovic tra le lineee e inserimento di Rafia, che però spreca calciando altissimo dal limite dell'area. I giallorossi replicano anche al 50' con Almqvist: botta al volo che termina a lato di poco. Al 58' si fa vedere il Genoa con una conclusione di Badelj parata in due tempi da Falcone, poi 3' più tardi Krstovic sfiora l'eurogol con una rovesciata al centro dell'area che non inquadra lo specchio. Con l'uomo in più il Lecce alza la pressione e si regala una doppia chance con Almqvist: primo tiro bloccato da Martinez, secondo che termina a lato. Al 70' fiammata rossoblù con percussione e tiro di Gudmundsson, con l'islandese che non inquadra la porta. All'82' il Lecce va in vantaggio: Almqvist tira e il pallone, respinto, arriva a Oudin che di prima intenzione calcia trovando la deviazione di Frendrup che spiazza Martinez, è 1-0 Lecce. Nei 6' di recupero il Genoa tenta l'assalto, senza riuscire nell'impresa di pareggiare con un uomo in meno.