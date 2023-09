Diretta conferenza Garcia, le parole del tecnico del Napoli prima del Bologna

Il Napoli dopo la vittoria in Champions in casa del Braga è pronto a rituffarsi in campionato. Obiettivo tornare ai tre punti, dopo la sconfitta con la Lazio e il pari di Marassi contro il Genoa di sabato scorso, anche per non allontanarsi troppo dalla vetta. Il tecnico azzurro Rudi Garcia , presenta la sfida allo stadio Dall'Ara contro gli emiliani.

13:00

Napoli, rompicapo Garcia: chi al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia?

Come si diceva una volta in tv: la uno, la due o la tre? Forse è un rompicapo, magari è “Rischiatutto”, però adesso che il calcio è entrato in quella bolla dalla quale metterà la testa fuori tra due settimane, qualcosa bisogna inventarsi, per non affogare nella fatica. LEGGI TUTTO

12:50

Bologna-Napoli, l'ultimo precedente al Dall'Ara è un segno X

Bologna e Napoli hanno pareggiato l’ultimo confronto di campionato (2-2 lo scorso 28 maggio al Dall’Ara) e non registrano almeno due pareggi di fila in Serie A dal periodo tra il dicembre 1979 e il novembre 1980 (tre in quel caso).

12:45

Garcia parla in conferenza per presentare Bologna-Napoli

L'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, incontra i giornalisti alle 12.45 per la conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Bologna. La gara è in programma domani sera al Dall'Ara alle ore 18.

Konami Training Center - Castel Volturno