Probabili formazioni Empoli-Inter: Inzaghi schiera Frattesi titolare

La probabile formazione di Andreazzoli

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Capito, Shpendi. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Perisan, Stubljar, Walukiewicz, Grassi, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Marin, Bereszynski, Cancellieri, Destro, Cambiaghi, S. Bastoni. Indisponibili: Caprile, Maldini. Squalificati: -.

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Asllani, Agoume, Barella, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Indisponibili: Cuadrado, Sensi. Squalificati: Kouamè-.

Andreazzoli esordisce e lancia Ranocchia, Inzaghi schiera Frattesi titolare

Sulla panchina dell'Empoli esordio per Aurelio Andreazzoli che torna alla guida dei toscani dopo i saluti con Zanetti. Pronte novità, ma difficile dire chi giocherà: in avanti Shpendi sembra favorito su Cambiaghi, mentre in mezzo al campo Ranocchia potrebbe essere impiegato in cabina di regia. Nell'Inter Inzaghi a centrocampo dovrebbe affidarsi a Frattesi, alla sua prima partenza da titolare. Per il resto, nerazzurri in salsa francese, con la conferma di Pavard in difesa come braccetto di destra e il ritorno da titolare di Thuram in attacco. Rispetto alla Real Sociedad, Inzaghi dovrebbe proporre almeno cinque cambi nei titolari. Out Cuadrado e Sensi. Il primo deve smaltire la tendinite, il secondo dovrebbe tornare non prima di fine mese.