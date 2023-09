Probabili formazioni Udinese-Fiorentina: Italiano punta su Nzola

La probabile formazione di Sottil

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca. Allenatore: Sottil. A disposizione: 40 Okoye, 72 Malusà, 5 Guessand, 13 Ferreira, 16 Tikvic, 33 Zemura, 8 Quina, 21 Camara, 6 Zarraga, 4 Lovric, 37 Pereyra, 80 Pafundi, 15 Aké, 7 Success Indisponibili: Padelli, Masina, Kabasele, Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Brenner, Davis, Semedo Squalificati: - Diffidati: -

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Kouamé, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore: Italiano. A disposizione: 53 Christensen, 33 Kayode, 65 Parisi, 4 Milenkovic, 37 Comuzzo, 73 Amatucci, 6 Arthur, 32 Duncan, 19 Infantino, 72 Barak, 77 Brekalo, 11 Ikoné, 9 Beltran, 30 Martinelli Indisponibili: Castrovilli, Mina, N. Gonzalez, Pierozzi Squalificati: - Diffidati: -

Sottil, scelte obbligate. Italiano punta su Nzola come terminale offensivo

Scelte obbligate per Sottil: in infermeria ci sono nove uomini; altri, vedi Pereyra e Success sono in ritardo e partiranno dalla panchina. Italiano si affida a Nzola di nuovo punto di riferimento dell’attacco. Ikoné la novità più rilevante tra i rientri nei convocati (era fuori da un mese e mezzo), insieme a quella riguardante tra gli assenti Nico Gonzalez. Tra i pali torna Terracciano, mentre nei quattro di difesa Dodo e Martinez Quarta aì al posto di Kayode e Milenkovic, conferme per Ranieri e Biraghi. A centrocampo spazio a Maxime Lopez nel ruolo di regista, con Mandragora (favorito su Duncan) a supporto. In avanti, oltre a Bonaventura trequartista, ai lati di Nzola Sottil (in ballottaggio con Brekalo) e Kouame.