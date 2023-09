Scommesse capocannoniere Serie A: le quote sugli attaccanti

ROMA - Nonostante il momento complicato per il Napoli e Osimhen , l'attaccante degli azzurri vola comunque nelle quote per il ruolo di capocannoniere al termine di questa stagione. Il rigore sbagliato con il Bologna non ha infatti intaccato le certezze degli scommettitori: il bis di Osimhen come miglior realizzatore della Serie A è dato a 2,75, che vale al nigeriano il secondo posto alle spalle di Lautaro Martinez , dato a 2,25.

Quali sono le quote degli altri attaccanti?

Terzo in classifica nelle quote è Vlahovic: 4,50 . Chi sta scalando posizioni è Lukaku: l'attaccante della Roma, a segno consecutivamente nelle ultime due uscite, è dato 12, tanto quanto Immobile, della Lazio. Per il milanista Leao invece non è bastato andare in gol per tre giornate di fila: è dato a 20.