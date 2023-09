Balotelli show, si offre al Milan e attacca Mancini. Poi la frase sulla Juve...

Intervistato da TvPlay.it, nell'ambito della trasmissione Vox To Box, Mario Balotelli ha esordito nel parlare del Milan, provando velatamente anche a proporsi come vice di Giroud: "Il problema del Milan di oggi è che se Leao non sta bene, il Milan fa poco. Il Milan è molto Leao-dipendente . Il Milan ha bisogno di un vice-Giroud? Io sono qua (Ride ndr). San Siro non è uno stadio come gli altri. Non tutti riescono a gestire le pressioni di quello stadio, non è per tutti i calciatori. Oltre acquistare giocatori forti, la dirigenza deve prendere calciatori con tanta, tanta personalità”.

Balotelli e la Juve: "Fa male al cuore"

Non è mancato un pensiero sulla Juventus: "Vedere la Juve così fa male al cuore. Essere in difficoltà così fa male. Mentre su Szczesny ti dico che il primo gol subito è un errore, ma questi palloni sono difficili da prendere. Se li sottovaluti, subisci gol. Laurienté ha calciato davvero bene, il pallone va su, va giù… Non è così semplice. Poteva fare di più sicuramente, ma non è da massacrare. Vlahovic è fortissimo, ha cattiveria e senso del gol. Non sta incidendo perché è la squadra che non sta girando. Tre quarti della Serie A non è da Serie A. Ma Vlahovic è da Juventus. Si trova in una situazione difficile. Ronaldo e Messi sono gli unici due calciatori che, in una situazione complessa come quella che sta vivendo la Juve, possono fare la differenza".

Balotelli e Mancini: "Doveva convocarmi"

Le dichiarazioni di Balotelli hanno interessato anche su Mancini, nei confronti del quale non è mancata una polemica: "E’ stato come un papà ai tempi dell’Inter e del City. Ha sbagliato nell’ultima convocazione contro la Macedonia del Nord quando non mi ha chiamato. Ho rinunciato a determinate cose per giocare in campionati competitivi, e quelle cose le ho sofferte. Ma devo tanto a lui per la mia carriera. Capisco che quando entri nel giro della Nazionale, da allenatore, non tutto quello che vorresti puoi ottenere”.

Balotelli e Mourinho: "È inattaccabile"