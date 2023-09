Probabili formazioni Cagliari-Milan: Pioli recupera Theo Hernandez

La probabile formazione di Ranieri

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Azzi; Luvumbo, Petagna. Allenatore: Ranieri.

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic. Allenatore: Pioli.

Ranieri si affida al duo Luvumbo-Petagna, turnover per Pioli

In casa Cagliari, Ranieri sembra orientato verso un equilibrato 4-4-2 che crei copertura (ma anche sovrannumero) sugli esterni ma che garantisca anche buone trame di gioco e filtro in mezzo. Si parte dalla coppia Luvumbo-Petagna ma anche Oristanio sta bussando prepotentemente alla porta per tornare nell’undici titolare dopo le prime due giornate. Nel Milan, Maignan ha recuperato dal fastidio fisico ma Stefano Pioli ha deciso, in accordo col giocatore, di non affrettare i tempi e non prenderà parte alla trasferta in terra sarda. Probabilmente è anche un premio per Sportiello che ha svolto un ottimo lavoro in assenza di Maignan sia col Newcastle (salvando nel finale) che contro l’Hellas. A centrocampo potrebbe esserci l’esordio assoluto di Adli in questa stagione, finora mai un minuto per il francese. Con l’assenza di Krunic per infortunio, Pioli ha scelto Adli nel ruolo di play, mentre Reijders e Loftus-Cheel saranno le due mezzali. Una grossa occasione per l’ex Bordeaux visto il poco utilizzo in questi mesi. Sono stati recuperati e convocati sia Theo Hernandez che Calabria, due buone notizie per Pioli che ora può tornare al 4-3-3 avendo la possibilità di schierare più terzini.

