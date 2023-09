Cagliari-Milan, dove vederla in tv

Cagliari-Milan: orari e canali

La gara tra Cagliari e Milan è in programma alle ore 18:30 all'Unipol Domus di Cagliari e sarà visibile su Sky e Dazn.

Dove vedere Cagliari-Milan: in diretta TV

Cagliari-Milan sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. La partita potrà essere seguita anche su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202) Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Dove vedere Cagliari-Milan in streaming

La partita tra Cagliari e Milan sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone SkyGo, Now e Dazn.



Cagliari-Milan in diretta: la cronaca

Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più partite in Serie A: 45 su 80, completano il bilancio otto successi sardi e 27 pareggi. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 37 sfide contro il Milan in Serie A (8N, 28P): 2-1 al Sant’Elia il 28 maggio 2017. Più nel dettaglio, i rossoneri hanno ottenuto sei successi nelle ultime sette gare contro i sardi nel massimo campionato, subendo un solo gol nel periodo. Qui le probabili formazioni

