Napoli-Udinese, dove vederla in tv

Napoli-Udinese: orari e canali

La gara tra Napoli e Udinese è in programma alle ore 20:45 allo stadio Maradona di Napoli e sarà visibile su Dazn.

Dove vedere Napoli-Udinese: in diretta TV

Napoli-Udinese sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Napoli-Udinese in streaming

La partita tra Napoli e Udinese sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone Dazn.



Napoli-Udinese in diretta: la cronaca

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 14 gare contro l’Udinese in Serie A, vincendo 12 volte nel periodo e realizzando 2.6 gol in media a partita. Dopo il pareggio per 1-1 nell’ultimo incrocio in Serie A in Friuli tra le due formazioni, nel quale i partenopei si aggiudicarono matematicamente lo Scudetto (4 maggio 2023), l’Udinese potrebbe restare imbattuta per due match di fila contro il Napoli in campionato per la prima volta dal periodo tra il febbraio 2013 e il settembre 2014 (quattro in quel caso). Qui le probabili formazioni

