Giudice sportivo: Kaba squalificato per una giornata, multa al Napoli

ROMA - Il giudice sportivo di Serie A ha fermato per una giornata il centrocampista del Lecce Mohamed Kaba (salterà quindi il prossimo match con il Napoli) che è anche stato multato per 2mila euro "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria". Tra i dirigenti, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è stato inibito fino all'8 ottobre "per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso, rivolto al direttore di gara parole offensive". Tra i preparatori atletici, stop un turno per Davide Losi della Lazio.