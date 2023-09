Monza-Bologna 0-0: Pezzuto annulla i gol di Mota e Ferguson

MONZA - Un gol annullato per parte, qualche occasione e le immancabili proteste: Monza-Bologna ha regalato poche emozioni, e si è chiusa a reti inviolate. Primo tempo a ritmi blandi con una rete annullata per fuorigioco (millimetrico) di Dany Mota. Nella ripresa proteste rossoblù : prima per la rete annullata a Ferguson (Pezzuto ha fischiato in netto ritardo un presunto fallo di Zirkzee), poi per l 'espulsione di Saelemaekers . L'ex milanista (già ammonito) applaude il direttore di gara. Il Bologna aggancia Lazio e Verona a quota sette, mentre il Monza resta ad un punto di distanza

Monza-Bologna, tabellino e statistiche

Gol annullato a Dany Mota

Più Monza che Bologna in un primo tempo con poche emozioni. Gli uomini di Palladino mantengono il pallino del gioco e si rendono pericolosi: al 14' gol annullato a Dany Mota, che avev girato di testa un perfetto assist di Colpani. L'attaccante del Monza è stato pescato dal Var in fuorigioco. Al 33' Ciurria si libera in area e gira a rete con una spaccata, trovando la pronta risposta di Skorupsky. Il Bologna risponde con un tentativo di Orsolini, respinto da Di Gregorio.

Serie A, il calendario

Proteste del Bologna

Nella ripresa si alzano i ritmi. Pezzuto annulla un gol al Bologna, fischiando un fallo di Zirkzee, prima del colpo di testa vincente di Ferguson, una scelta che fa infuriare Motta. Poi è Dany Mota ad impensierire Skorupsky con un tiro dall'interno dell'area di rigore. Al 52' doppia occasione: prima è il Bologna a sfiorare il gol con un tiro di Zirkzee, poi è Colpani a provare la conclusione, che si spegne fuori di poco. I ritmi restano alti: Calafiori si rende pericoloso su corner, mentre Vignato (entrato in campo al posto di Dany Mota) sciupa l'occasione più limpida, girando sul fondo un cross di Birindelli. All'86' Pezzuto vede un fallo di Kristiansen ai danni di Izzo. Una decisione molto discussa: Thiago Motta viene ammonito per proteste, poi la stessa sorte tocca a Saelemaekers; l'ex milanista batte polemicamente le mani davanti all'arbitro, che lo espelle. In superiorità numerica il Monza ci prova con insistenza: l'ultima occasione è di Vignato, che dal limite sfiora il palo.

Serie A, la classifica