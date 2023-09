Probabili formazioni Lecce-Napoli: Garcia col dubbio Raspadori-Lindstrom

LECCE - Lecce e Napoli si sfidano allo stadio Via del Mare di Lecce, per la 7ª giornata del campionato di serie A. Calcio d'inizio è fissato alle ore 15.

La probabile formazione di D'Aversa

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: D'Aversa.

La probabile formazione di Garcia

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

Garcia col mini turn over: dentro Cajuste e Raspadori. D'Aversa con Dorgu dal 1'

Per il Napoli alcuni cambi di formazione dopo la vittoria con l'Udinese: in attacco ballottaggio per un posto vicino ad Osimhen e Kvaratskhelia tra Raspadori-Lindstrom, in mezzo al campo riposa Anguissa e c'è Cajuste. A sinistra c'è Olivera per Mario Rui. Nel Lecce, senza lo squalificato Kaba, c'è Dorgu dal 1' sulla sinistra. Krstovic sempre a guidare l'attacco con Strefezza-Almqvist ai suoi lati e Ramadani in cabina di regia.

