Diretta Sarri, le parole dell'allenatore LIVE dopo Milan-Lazio

MILANO - Si riferma la Lazio. Il Milan vince a San Siro per 2-0 con i gol di Pulisic e Okafor. I biancocelesti non riescono a dare continuità alla vittoria con il Torino. Nel post partita, Maurizio Sarri ha parlato del match.

20:05

Lazio, momento ancora nero

Sono 4 le sconfitte in 7 partite per la Lazio. Due le vittorie, con Napoli e Torino e un pareggio con il Monza. Un bottino troppo magro per i biancocelesti a questo punto della stagione. Pesano tanto i primi ko della stagione con Lecce e Genoa. Momento delicato.

19:55

Lazio, tra poco le parole di Sarri

Perde ancora la Lazio, non c'è continuità di risultati dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro il Torino. Un buon primo tempo giocato alla pari con il Milan, poi nella ripresa i rossoneri hanno comandato e segnato due gol. Tra poco le parole di Sarri.

Milano - Stadio San Siro