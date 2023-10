Atalanta-Juve, dove vederla in tv

Atalanta-Juve: orari e canali

La gara tra Atalanta e Juve è in programma alle (ore 18) al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile su Dazn.

Dove vedere Atalanta-Juve: in diretta TV

Atalanta-Juve sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Atalanta-Juve in streaming

La partita tra Atalanta e Juve sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone Dazn.



Atalanta-Juve in diretta: la cronaca

Nell’era Gasperini (dal 2016/17) l’Atalanta ha perso solo quattro delle 14 sfide contro la Juventus in Serie A (2V, 8N), dopo aver subito ben 12 sconfitte di fila nel torneo prima dell’approdo sulla panchina della Dea dell’attuale allenatore. La Juventus ha vinto l’ultima sfida contro l’Atalanta in Serie A senza subire gol (2-0 lo scorso 7 maggio al Gewiss Stadium), i bianconeri potrebbe ottenere due clean sheet di fila contro la Dea in campionato per la prima volta da marzo 2016, quando i nerazzurri erano guidati da Edoardo Reja. Qui le probabili formazioni

