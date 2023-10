Fiorentina-Cagliari, dove vederla in tv

Fiorentina-Cagliari: orari e canali

La gara tra Fiorentina e Cagliari è in programma alle (ore 20:45) allo stadio Franchi di Firenze e sarà visibile su Sky e Dazn.

Dove vedere Fiorentina-Cagliari: in diretta TV

Fiorentina-Cagliari sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky invece, i canali per seguirla saranno: Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Dove vedere Fiorentina-Cagliari in streaming

La partita tra Fiorentina e Cagliari sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone Sky Go, Now e Dazn.

Fiorentina-Cagliari in diretta: la cronaca

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime cinque sfide contro il Cagliari in Serie A (2V, 3N), subendo un solo gol in questo parziale, nell’incrocio più recente: 1-1 in Sardegna, il 23 gennaio 2022. Il Cagliari non segna da tre trasferte contro la Fiorentina in Serie A e solo nelle prime quattro gare esterne contro i viola in assoluto nella competizione è arrivato a quattro match a secco di reti di fila, tra il 1964 e il 1967. Qui le probabili formazioni

