Probabili formazioni Fiorentina-Cagliari: Italiano con Nzola dal 1'

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola. Allenatore: Italiano.

La probabile formazione di Ranieri

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Oristanio, Petagna. Allenatore: Ranieri.

Italiano ha pochi dubbi, Ranieri punta su Radunovic

Vincenzo Italiano ha intenzione di concedere un’altra chance a Nzola. È lui il centravanti su cui l’allenatore vuole puntare di nuovo per trafiggere la difesa sarda. Se la scelta venisse confermata, sarebbe la quarta partita consecutiva in campionato con l’angolano in campo dal primo minuto. È stato negli undici infatti contro l’Atalanta in casa, e nelle trasferte a Udine e a Frosinone. Contro il Cagliari in carriera ha già segnato una volta quando indossava la maglia dello Spezia: nella stagione 2020/21 su calcio di rigore e ora vorrebbe ripetersi. Qui Cagliari: Claudio Ranieri torna da avversario nella sua Firenze, in una partita che vuole affrontare a viso aperto, ribattendo colpo su colpo e affidandosi a Gaetano Oristanio. Sembra lui, infatti, il predestinato ad affiancare Andrea Petagna nel cuore dell’attacco isolano al Franchi. Le precarie condizioni di Luvumbo, infatti, sembrano spalancare le porte dell’undici titolare a quello che, nelle ultime due uscite, è stato l’attaccante più pericoloso in casa Cagliari.

Fiorentina-Cagliari, segui la diretta sul nostro sito

DAZN Start da 9,99€ con Serie A TIM inclusa fino al 31/10/23. Attiva ora!

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!