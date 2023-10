Colpo Monza, Sassuolo battuto 1-0. Il Torino fermato dal Verona: 0-0

Classifica Serie A

Torino-Verona 0-0

Il Torino parte subito forte e già dopo pochi secondi si rende pericoloso con Seck che, dopo essersi involato sulla fascia destra, calcia da posizione defilata trovando la risposta di Montipò. Il Verona risponde al 15' con il cross di Ngonge per Cruz: provvidenziale l'anticipo di Rodriguez. Nella prima frazione di gioco non arriva più nessuna azione degna di nota, almeno fino 46' quando è Lazaro a presentarsi a pochi passi da Montipò: la conclusione viene respinta dal portiere gialloblù. Nel secondo tempo si fa vedere il Verona con un tiro-cross velenoso di Faraoni: Milinkovic-Savic è attento e smanaccia. Tameze al 68' mette i brividi a Montipò con un colpo di testa che termina alto di poco. Poco dopo è Djuric, in rovesciata a pochi metri dalla porta, a trovare la parata di Milinkovic-Savic in due tempi. I granata vanno vicini al gol all'84' con il cross di Vlasic su cui Montipò e Coppola non riescono ad allontanare: la palla arriva a Schuurs, ma il suo tiro potente non è preciso e termina alto. Non succede più nulla, termina 0-0 tra i fischi dei tifosi granata. Juric tocca quota 9 punti in classifica, a +1 sulla squadra di Baroni.

Torino Verona: tabellino e statistiche

Sassuolo-Monza 0-1

Avvio scoppiettante al Mapei con Laurientè che, al 6', dopo una grande accelerazione calcia a rete trovando la deviazione di Di Gregorio in corner. Il Monza risponde al 10' con un tiro a giro di Ciurria che Consigli mette in calcio d'angolo. Al 32' brivido per i biancorossi con Di Gregorio che, controllando il pallone, quasi rischia di subire gol sulla pressione di Pinamonti: il portiere, poi, riesce a cavarsela. Tra il 36' e il 37' doppia conclusione di Berardi, Di Gregorio è reattivo in entrambe le occasioni. Il primo tempo si chiude al 44' con l'occasione più grande per il Sassuolo sprecata da Laurientè che, da ottima posizione, spara altissimo. La gara si sblocca al 65' con una grande azione personale di Colombo che, partendo sulla sinistra dalla trequarti, arriva in area superando Erlic e freddando Consigli da pochi metri per l'1-0 Monza (e maglia dell'infortunato Caprari mostrata alle telecamere). All'86' raddoppia il Monza con Colombo, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Passa 1' e Lauriente si divora il gol del pari ciccando il cross al centro di Bajrami a pochi passi dalla porta. Al 92' Ferrari ci prova da lontano, Di Gregorio ci mette i pugni. Termina 0-1 con il Monza che, in virtù del successo, aggancia in classifica proprio il Sassuolo a quota 9 punti.

Sassuolo-Monza: tabellino e statistiche

DAZN Start da 9,99€ con Serie A TIM inclusa fino al 31/10/23. Attiva ora!