Diretta Lazio-Atalanta 2-1: accorcia Ederson. Segui la sfida LIVE

15:59

Il dato super di Felipe Anderson

Felipe Anderson ha servito il quarto assist della sua stagione. Come riporta Opta, il giocatore della Lazio è tra i calciatori brasiliani che hanno segnato almeno 50 gol e servito almeno 50 assist nei cinque campionato europei dal 2013/2014.

15:48

45’+3’ - Si chiude il primo tempo all’Olimpico

Finisce il primo tempo, la Lazio avanti per 2-1. Inizio super dei biancocelesti con l’autorete di De Ketelaere e il raddoppio firmato di Castellanos. Di Ederson la rete dell’Atalanta.

15:46

45’+1’ - Musso para sull’angolo di Luis Alberto

Corner battuto a rientrare del Mago, Musso questa volta si fa trovare pronto e respinge come può.

15:45

45’ - Musso con il brivido

Passaggio all’indietro, Musso non stoppa la palla. Per sua fortuna va in angolo e non in rete, ma che paura per l’Atalanta.

15:43

43’ - Problemi per Zappacosta

Scontro fisico di Zappacosta con Romagnoli, l’esterno nerazzurro accusa un problema alla spalla. Entrano i medici, ma è tutto ok.

15:40

40’ - Ci riprova Zappacosta

De Ketelaere corre sulla fascia sinistra, poi scarica bene per Zappacosta che si accentra e calcia con il mancino: palla fuori di molto.

15:36

36’ - Occasione per l’Atalanta con Zappacosta

Zappacosta si inserisce e da posizione defilata calcia forte, Rovella ci mette la gamba e devia il giusto per mettere in angolo. La squadra di Gasperini ora ha ripreso fiducia, un po’ ferma la Lazio dopo un avvio super.

15:33

33’ - Segna l’Atalanta con Ederson: 2-1

Cross dalla sinistra, Ederson da solo colpisce di testa indirizza la palla alle spalle di Provedel. Atalanta 1, Lazio 2. Si riapre il match all’Olimpico.

15:24

24’ - Prende fiducia l’Atalanta, che occasione per Pasalic!

Dopo venti minuti di dominio Lazio ecco l’Atalanta. Prima occasione vera: cross dalla sinistra, Pasalic si inserisce e di testa manda fuori.

15:18

18’ - Traversa di Guendouzi!

Grande uscita della Lazio orchestrata dai centrocampista, poi dal limite Guendouzi calcia forte e colpisce la parte alta della traversa. L’Atalanta non ha ancora reagito al 2-0 subito.

15:13

Che parata di Musso!

Punizione e schema tra Luis Alberto e Zaccagni. La palla dopo un rimpallo arriva a Casale, che davanti a Musso calcia. Grande parata del portiere dell’Atalanta che evita il tris biancoceleste.

15:11

Gol della Lazio: Castellanos firma il 2-0!

Provedel, Zaccagni e palla in profondità per Felipe Anderson. Si stacca bene Castellanos, che raccoglie l’assist del brasiliano e segna. Festa sotto la Curva Nord per l’argentino, primo gol per lui.

15:05

Gol della Lazio! 1-0

Bel cross tagliato di Zaccagni per l’inserimento di Guendouzi: libera in angolo la difesa nerazzurra. Va Luis Alberto e in area De Ketelaere la tocca spingendola in rete. Lazio in vantaggio.

15:00

Striscione della Nord per Immobile

Ecco lo striscione della Curva Nord per Ciro Immobile: “Fianco a fianco fino alla vittoria, forza capitano la Nord è con te”. Il bomber oggi è in tribuna per un problema ai flessori.

15:00

Partiti!

L'Atalanta batte il calcio d'inizio, si parte.

14:35

La partenza della Lazio

La Lazio ha raccolto appena sette punti nelle prime sette giornate di campionato e in caso di sconfitta contro l’Atalanta per i biancocelesti si tratterebbe della peggior partenza in Serie A, dopo le prime otto gare stagionali, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

14:30

Lazio, le parole di Romagnoli “Quanto sono importanti i 3 punti?

Tantissimo perché dobbiamo mettere a posto le cose in campionato, sappiamo che abbiamo tanto da recuperare, oggi è fondamentale vincere. L’Atalanta si batte facendo una grande partita, stando corti, correndo tanto, giocando la palla, sappiamo che sono molto aggressivi. Dobbiamo muovere la palla e cercare di trovare gli spazi. Prima presenza tra i professionisti in Coppa Italia con l'Atalanta? L'Alessio di oggi è uno maturato e invecchiato, mettiamola così (ride, ndr). 11-12 anni fa, è stata una bella emozione ma adesso sono concentrato su questa partita". Così Romagnoli nel pre partita a Lazio Style Channel.

Stadio Olimpico - Roma