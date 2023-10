Calendario Serie A, cambia programma 21ª giornata: date e orari

ROMA - Slitta la Supercoppa Italia e quindi la Lega ha comunicato ufficialmente dei cambiamenti sul calendario della Serie A . Resta tutto uguale per la 19esima giornata che si disputerà domenica 7 gennaio 2024, secondo la programmazione standard

Calendario Serie A, come cambia

La 21esima giornata invece si giocherà domenica 21 gennaio 2024: spazio a due anticipi messi in agenda mercoledì 17 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 18.30 e 20.45, poi ci saranno due anticipi giovedì 18 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 18.30 e 20.45, mentre il resto delle gare seguirà una programmazione che sarà resa nota all’esito della definizione dei prossimi anticipi e posticipi. Capitolo Coppa Italia. Per gli ottavi di finale sono state confermate le date del 6 e del 20 dicembre, mentre una terza finestra si giocherà il 3 gennaio (non il 10 e il 17) con i quarti di finale che saranno anticipati al 10 gennaio al posto del 31. La Supercoppa si giocherà il 20 gennaio.