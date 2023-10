Probabili formazioni Sassuolo-Lazio, Sarri si affida a Castellanos

REGGIO EMILIA - Stasera alle 20.45, Sassuolo e Lazio scendono in campo al Mapei Stadium per la nona giornata del campionato di Serie A.

La probabile formazione di Dionisi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Cragno, Pegolo, Missori, Pedersen, Tressoldi, Thorstvedt, Lipani, Mulattieri, Castillejo, Volpato, Defrel, Ceide. Indisponibili: Alvarez, Henrique, Obiang, Viti. Squalificati: -. Diffidati: -.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Martusciello (Sarri squalificato) A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Patric, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Vecino, Kamada, Basic, Isaksen, Immobile, Pedro. Indisponibili: -. Squalificati: Sarri. Diffidati: -.

Sarri senza Immobile si affida a Castellanos

Alvarez, Henrique, Obiang, Viti out per Dionisi che per la sfida alla Lazio si affida a Pinamonti terminale offensivo supportato da Berardi, Bajrami e Laurienté. Sarri parte con Immobile in panchina, toccherà a Castellanos affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni, che dovrebbe avere recuperato (Pedro in preallarme). Il centrocampo, salvo sorprese, sarà Guendouzi, Rovella, Luis Alberto. Dubbi in difesa: Lazzari o Marusic a destra, Casale o Patric accanto a Romagnoli. Hysaj a sinistra.

Sassuolo-Lazio le quote del match

Le quote di questo incontro sono equilibrate, il segno 1 paga mediamente 2.60 mentre il "2" è proposto a circa 2.50. Da segnalare che sia il Sassuolo (in casa) che la Lazio (in trasferta) non hanno ancora mai regalato la "X" al novantesimo. Al "Mapei Stadium" il pareggio moltiplica la posta per 3.60. Il Goal, esito che prevede entrambe le squadre andare a segno, è offerto su Sisal e Snai a 1.47 mentre su Cplay si trova a 1.51. La multi chance "X o Goal" è offerta invece a 1.40.

