Diretta Sassuolo-Lazio: segui la partita LIVE

REGGIO EMILIA - La Lazio pronta a sfidare il Sassuolo. Dopo la vittoria sull' Atalanta che ha ricaricato l'ambiente prima della sosta si riparte dal 13º posto. E il calendario, con in mezzo la Champions, sarà ancora duro. Aspettano Sarri altre grandi sfide: Fiorentina, Bologna e Roma. Alla pausa di novembre la Lazio avrà affrontato tutte le squadre che la precedono in classifica ad eccezione di Inter e Frosinone. Si inizia alle 20:45.

20:30

Lazio, parla Martusciello

Con Sarri squalificato, tocca al vice Martusciello andare in panchina. Queste le sue parole a Sky Sport nel pre gara: "Partita importante come quelle di prima e quelle a cui andremo incontro. Dobbiamo approcciarci al meglio, come abbiamo fatto nelle ultime gare prima della sosta. Al momento giocando ogni tre giorni c'è necessità di cambiare gli uomini in campo. Rispetto al passato la rosa è molto ampia. Riusciremo a cambiare in base alle caratteristiche degli avversari”.

20:18

Le parole di Rovella

"Vedo una Lazio più motivata, dobbiamo trovare continuità nei risultati, siamo qua per vincere. Oggi servirà una grande prestazione, ce lo ha detto anche il mister: loro sono una squadra forte, quindi dobbiamo giocare bene per uscire con i tre punti. Mi auguravo un impatto così, anche se non è stato facile, voglio giocare il più possibile. Per me è solo l'inizio". Così Rovella a Lazio Style Channel prima del fischio d'inizio del match con il Sassuolo.

20:03

La Lazio non sarà sola: quanti tifosi a Reggio Emilia

La squadra biancoceleste accompagnata da 4.000 tifosi, 3.100 solo in Curva, 800 negli altri settori. Sembrerà così di giocare in casa con il supporto dei laziali che mai manca in trasferta. Da ricordare che Sarri guarderà la partita dalla tribuna perché squalificato. In panchina c'è Martusciello.

19:46

Castellanos, altra occasione importante

Tocca ancora al Taty in mezzo all'attacco. Immobile in panchina dopo aver recuperato al problema muscolare. L'argentino titolare per la terza volta di fila in campionato. Dovrà confermare la bella prestazione contro l'Atalanta: un assist e un gol.

19:42

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. All. Sarri (squalificato, in panchina Martusciello).

19:32

Lazio, con il Sassuolo serve solo vincere

Continuità. Sarri va alla ricerca della seconda vittoria di fila in campionato, non è mai successo fin qui. I 3 punti conquistati con l'Atalanta hanno dato fiducia, ma ora c'è il Sassuolo. Un match mica facile. Fischio d'inizio alle 20:45.

Reggio Emilia - Mapei Stadium