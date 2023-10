Fiorentina-Empoli 0-2: Caputo e Gyasi puniscono Italiano

FIRENZE - Dopo tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare, si ferma la corsa della Fiorentina . Gli uomini di Italiano vengono sconfitti in casa dall'Empoli con un secco 2-0, grazie ai gol di Caputo (nel primo tempo) e Gyasi (nella ripresa. Secondo successo in campionato per gli uomini di Andreazzoli, che si portano a quota sette e lasciandosi alle spalle Cagliari, Salernitana e Udinese.

Caputo show

Nel primo tempo l'Empoli parte forte e mette in più di un'occasione in difficoltà la retroguardia viola. Al 21' arriva il gol del vantaggio firmato da Caputo, abile ad inserirsi in area dopo un assist di Grassi e a superare con un delizioso pallonetto, l'uscita di Terracciano. Passano sette minuti e Cambiaghi, servito in area da Caputo, incrocia con il mancino, trovando la miracolosa risposta del numero uno viola. La Fiorentina prova a reagire, ma lo fa con confusione. In pieno recupero Caputo trova il raddoppio, ma l'arbitro Dionisi, dopo un lungo colloquio con il Var, annulla per un fallo di mano dello stesso centravanti dell'Empoli.

Gyasi raddoppia nel finale

La ripresa inizia con Sottil al posto dell'evanescente Brekalo: il nuovo entrato ha subito una buona occasione al 48', ma dopo un uscita non perfetta di Berisha, spedisce al lato. Passano nove minuti e l'esterno viola ha un'altra chance, con un bel tiro a giro, respinto dal portiere dell'Empoli, dopo una bella azione personale. I viola attaccano e si sbilanciano, l'Empoli ne approfitta e raddoppia, sfruttando gli spazi concessi dalla squadra di Italiano. Martinez Quarta perde un pallone al limite dell'area e Fazzini ne approfitta: cross in mezzo e tap-in vincente di Gyasi. Nel recupero miracolo di Berisha su Nico Gonzalez ed errore di Destro, che a tu per tu con Terracciano, calcia sul fondo.

