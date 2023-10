Probabili formazioni Genoa-Salernitana: Gilardino punta su Retegui

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

La probabile formazione di Inzaghi

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Gyomber, Daniliuc, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Cabral, Candreva; Dia. Allenatore: F. Inzaghi.



Gilardino recupera Strootman e Retegui, Inzaghi con tanti dubbi

In casa Genoa, Gilardino recupera Retegui e Strootman. Dall'altra parte per Pippo Inzaghi tanti dubbi di formazione, a partire dal portiere. In difesa al posto di Fazio potrebbe giocare Daniliuc, con Gyomber al suo fianco, Mazzocchi e Bradaric esterni. Non è da escludere neppure una difesa a tre. A centrocampo potrebbero essere confermati Maggiore (come play), Lassana Coulibaly e Kastanos. In alternativa ci sono Bohinen e Martegani. Candreva e Cabral giocheranno alle spalle di Boulaye Dia.

