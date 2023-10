Genoa-Salernitana, dove vederla in tv

Genoa-Salernitana: orari e canali

La gara tra Genoa e Salernitana, anticipo della decima giornata di serie A, è in programma alle ore 21 allo stadio Ferraris di Genova e sarà visibile su Sky Zona Dazn (canale 214) e Dazn.

Dove vedere Genoa-Salernitana: in diretta TV

Genoa-Salernitana sarà visibile in diretta tv su Sky Zona Dazn e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Genoa-Salernitana in streaming

La partita tra Genoa-Salernitana sarà visibile in streaming accedendo all'applicazione di Dazn.



Genoa-Salernitana in diretta: la cronaca

Il Genoa ha vinto soltanto una delle ultime sette partite (3N, 3P) giocate contro la Salernitana tra Serie A, B e C (inclusi playoff) - quella per 2-1, in casa, in Serie C del giugno 2006 - dopo aver registrato sei successi nelle otto sfide precedenti (1N, 1P), tutte andate in scena nel torneo cadetto (sei clean sheet su otto in questo parziale). Considerando i tre campionati professionistici (Serie A, B e C), la Salernitana ha ottenuto soltanto tre successi in 16 gare fuori casa contro il Genoa (5N, 8P), con l’ultima vittoria in trasferta dei granata contro i rossoblù arrivata nel torneo cadetto, nell’aprile 2004 (1-2 in quel caso). Inoltre, sempre tra Serie A, B, e C, i campani subiscono gol da 13 gare di fila in casa del Grifone (27 in totale, 2.1 di media a match) e non tengono la porta inviolata dal marzo 1953 (0-0 in Serie B). Qui le probabili formazioni

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.