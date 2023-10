Genoa-Salernitana 1-0: basta Gudmundsson. Gilardino batte Inzaghi

GENOVA - Genoa promosso, Salernitana a secco . Nell’anticipo della decima giornata di Serie A lo scontro salvezza se lo aggiudica l’undici di Giardino che ha battuto la squadra di Pippo Inzaghi con il punteggio di 1-0: il gol arriva nel primo tempo, al minuto 35, quando Gudmundsson , servito Malinovskyi, elude la marcatura di Gyomber e trova lo spazio per battere Ochoa con un diagonale dal limite che si va a spegnere all’angolino basso. Per l’islandese si tratta del quarto gol in campionato. Con questo successo il Genoa sale a quota 11 punti, a metà classifica, mentre la Salernitana resta con 4 punti, al penultimo posto e con il rischio di essere scavalcata dal Cagliari.

Genoa-Salernitana 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Genoa a due facce, Mazzocchi fermato dalla traversa

Il primo tempo è un monologo. Possesso palla nettamente sbilanciato per i padroni di casa, angoli velenosi e pericoli costanti per la difesa granata. Al di là del gol di Gudmudsson, il Genoa colpisce due legni (prima con Badelj al 4’ e poi con Retegui in girata) mentre la Salernitana deve ringraziare Ochoa che fa gli straordinari murando i tentativi a raffica, in particolare quello di Sabelli. Dia fa quel che può ma non punge dalle parti di Martinez. A inizio ripresa Giardino toglie l’acciaccato Retegui (dentro Ekuban) che si era fatto male nell’azione chiusa con il secondo palo, mentre Inzaghi cambia Candreva e Bradaric per Bohinen e e Sambia. La Salernitana è più dentro la partita: c’è maggiore equilibrio. Poi altre sostituzioni. Il Genoa fatica molto. E i campani hanno una grande chance per pareggiare, ma il colpo di testa Mazzocchi, innescato da un cross di Sambia, centra la traversa. Insomma, gira tutto storto in casa granata.

