Probabili formazioni Juve-Verona: Vlahovic-Kean dal 1'

La probabile formazione di Allegri

JUVE (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Kean. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Miretti, Nonge, Iling-Junior, Kostic, Yildiz, Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri.

La probabile formazione di Baroni

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Coppola, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Duda, Folorunsho, Lazovic; Suslov, Ngonge; Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Doig, Amione, Terracciano, Tchatchoua, Joselito, Serdar, Charlys, Hongla, Saponara, Mboula, Bonazzoli, Cruz. Allenatore: Baroni.

Allegri con Vlahovic e Kean in attacco. Baroni senza Hien e Cabal

Allegri lancia Vlahovic, dubbio tra Kean e Chiesa come spalla offensiva con il primo in vantaggio. Confermata la difesa Gatti-Bremer-Rugani, con McKennie mezzala accanto a Rabiot e Locatelli. Ballottaggio sulla sinistra tra Cambiaso e Kostic. Verona in emergenza, soprattutto in difesa: a Baroni mancheranno Hien e Cabal, sarà Dawidowicz a guidare la retroguardia gialloblù, con Suslov e Ngonge alle spalle dell'unica punta Djuric.

