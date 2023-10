Sassuolo-Bologna 1-1: Boloca replica a Zirkzee

REGGIO EMILIA - Un punto per parte al Mapei Stadium per Sassuolo e Bologna , che chiudono la gara sul punteggio di 1-1. Gara vivace e divertente con reti che arrivano tutte nel corso della prima frazione di gioco: al pronti-via il Bologna passa in vantaggio con Zirkzee , nel finale di frazione arriva il pari di Boloca . Nel secondo tempo, occasioni su entrambi i fronti e rete annullata a Zirkzee .

Classifica Serie A

Zirkzee sblocca subito, replica Boloca

Pronti-via e il Bologna passa in vantaggio: Aebischer serve in profondità Zirkzee che, dopo un gran controllo, batte Consigli in diagonale, 0-1. La replica neroverde arriva al 13' con Vina (Skoruspki c'è) e soprattutto al 18' quando Pinamonti, su assist di Laurienté, conclude a rete spedendo il pallone di un nulla a lato. Al 31' si vede anche Berardi: Skorupski blocca, mentre poco dopo Consigli è reattivo sulla punizione di Lykogiannis. Al 44' il pari: lo firma Boloca con un diagonale da fuori area, primo gol in Serie A per il centrocampista del Sassuolo.

Sassuolo-Bologna: tabellino e statistiche

Nella ripresa rete annullata a Zirkzee

Nella ripresa, il Bologna ha un'ottima opportunità con Zirkzee che però incespica in area al momento del controllo decisivo. Sassuolo pericoloso al 12' con Erlic, palla che sfiora la traversa. Buona combinazione, al 18', tra Saelemaekers e Ferguson, lo scozzese ci prova, palla di poco a lato. Alla mezzora esatta, il Bologna va vicinissimo al raddoppio: Orsolini a tu per tu con Consigli lo supera col pallonetto, ma Toljan salva sulla linea. Ancora Bologna vicino al bis al 36': Zirkzee la butta dentro, ma c'è un precedente offside di Orsolini che aveva impegnato Consigli prima del tap in dell'olandese. A sua volta il Sassuolo va vicino al vantaggio con Volpato, Skorupski si salva coi piedi. In pieno recupero, Zirkzee su punizione, Consigli salva centrale. Ultimo sussulto al 96' quando Ferrari, tutto solo in area, manca l'appuntamento col gol in mezza rovesciata.